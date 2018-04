No autocarro seguiam 28 pessoas, tendo 14 ocupantes sido transportados para o hospital em estado grave.

Um acidente que ocorreu este sábado entre um camião de mercadorias e um autocarro que transportava uma equipa juvenil de hóquei no gelo, no Canadá, provocou a morte de 14 pessoas. Outros passageiros encontram-se em estado grave, segundo as autoridades locais.



O autocarro transportava a equipa juvenil Humboldt Broncos, para um jogo do play-off da liga de hóquei no gelo. Segundo avança o The Guardian, o acidente, que ocorreu na província de Saskatchewan, matou 14 pessoas, incluindo o motorista.

De acordo com informações da polícia do Canadá à BBC, seguiam 28 pessoas no autocarro. Os restantes ocupantes do veículo foram transportados para o hospital e estão em estado grave.

Em comunicado, publicado no site do clube Humboldt Broncos, o presidente refere que do acidente resultaram "várias perdas".

"Os nossos pensamentos e orações estão com as famílias dos membros da equipa e dos atletas e com quem está a passar por toda este horrível desastre. A nossa família do Humboldt Broncos está em choque e estamos a tentar lidar com as perdas", disse Kevin Garinger.

Através do Twitter, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse "não conseguir imaginar aquilo que estes pais estão passar".





Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 de abril de 2018

"As minhas condolências vão para todos os afectados por esta terrível tragédia".