A luta pelas terras indígenas já provocou uma baixa: a estátua de Pedro Álvares Cabral

Supremo brasileiro tem em mãos a lei do chamado "marco temporal", sobre os direitos das terras indígenas. Manifestantes incendiram a estátua que assinalava os 400 anos do descobrimento do Brasil por Portugal.

O Brasil discute o chamado "marco temporal", que pode retirar direitos aos povos indígenas sobre a demarcação das suas terras. Apesar da lei não ter sido discutida na quarta-feira, como era esperado, manifestantes acabaram por incendiar uma estátua que marca a presença portuguesa no país e, logo, o início do período em que os povos indígenas começaram a perder terras.



O Supremo Tribunal Federal (STF) pode voltar à discussão do tema na sessão desta quinta-feira, mas não é expectável que cheguem a conclusões nas próximas sessões. O assunto em causa começou a ser discutido em junho, em plenário virtual, quando apenas o juiz Edson Fachin apresentou o seu voto.



Esta tese defende que os povos indígenas brasileiros só podem reivindicar terras onde já viviam em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a atual Constituição do país. Ou seja, é necessária a confirmação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal, mesmo que os povos em causa tenham sido afastados das terras com recurso à violência.