Abdelouahad Taib, o argelino que na segunda-feira foi abatido pela polícia da Catalunha após entrar armado numa esquadra do município de Cornellà a gritar "Alá é grande", deixou uma carta de despedida onde pedia a "bênção" de Alá para o livrar da "maldição" que o atormentava. A carta foi divulgada esta terça-feira pela Cadena Ser.

"Ó Deus [Alá], peço-te a clemência da tua sabedoria e peço clemência do teu poder e suplico à tua grande generosidade já que és o mais poderoso e eu o menos, já que és o sábio e eu o menos. Se sabes que neste assunto há (ilegível) o bem mim, para a minha religião e para a minha subsistência e para tudo relacionado comigo e com o que me predestinaste. Facilita-o e bendi-lo para mim ó Alá se sabes que este assunto vai contra a minha religião. Faz que o meu destino seja bom e faz com que o aceite", escreveu Taib.

A carta poderá referir-se à homossexualidade que foi revelada pela mulher, de quem o argelino se estava a separar. Apesar de não haver nenhuma referência nos manuscritos que as autoridades encontraram, ou nas buscas ao apartamento, a polícia não exclui essa possibilidade.

Não foi avançada nenhuma referência a ligações a grupos extremistas. No entanto, a mulher de Taib garantiu que estava a separar-se do marido por este se ter radicalizado.

Segundo a Audiencia Nacional espanhola, o documento escrito pelo argelino dará a entender que este agiu por motivações pessoais e não no contexto de extremismo ideológico

Na segunda-feira, o homem de 29 anos, natural da Argélia, entrou armado na esquadra do município de Cornellà, uma das províncias de Barcelona, "pouco antes das seis da manhã". Foi abatido a tiro pela polícia, que acredita que o suspeito tinha como objectivo "atacar os agentes". Os polícias defendem ter respondido de forma "proporcional" ao caso de "extrema gravidade".