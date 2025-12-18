Sábado – Pense por si

Palavras Cruzadas

PALAVRAS CRUZADAS, 18 de dezembro 2025

18 de dezembro de 2025 às 01:00

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Dez observações sobre a greve geral

Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.

