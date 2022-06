Japão manda 37 milhões de pessoas desligarem as luzes

Com uma onda de calor a pressionar a rede de eletricidade, o governo do Japão pediu à população de Tóquio e arredores - 37 milhões de pessoas - que desliguem todas as luzes desnecessárias esta segunda-feira. O ministro da Economia, Comércio e Indústria antecipa uma sobrecarga "severa" esta tarde.