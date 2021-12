Está escolhido o livro com o título mais estranho de 2021

O Prémio Diagram surgiu em 1978 durante a Feira do Livro de Frankfurt. Leva o nome de uma empresa de informação inglesa (o Grupo Diagram) e é responsabilidade da The Bookseller, revista do meio livreiro. Se, no início, foi visto como uma distração, a verdade é que o prémio para o livro com o título mais estranho continuou a ser entregue todos os anos (com exceção de duas edições por não haver candidatos suficientemente fortes). Nos primeiros 22 anos a decisão foi tomada por um painel de jurados, mas desde 2000 essa honra cabe ao público, através de uma votação online no site da The Bookseller.