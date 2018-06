Relacionado Britânica de 60 anos faz tatuagem na cabeça depois de perder o cabelo

Terri Wilson, uma mãe de Kingston Upon Hull, Reino Unido, decidiu retirar dois dos seis filhos da escola Kingswood Academy depois de estes terem sido forçados pelos professores a alterar os cortes de cabelo.Leroy e TJ Wilson, de 13 e 11 anos respectivamente, foram para a escola na terça-feira, dia 19, com os seus novos cabelos e postos em isolamento como castigo. Terri foi contactada pela direcção logo nesse dia, mas voltou a levar os filhos para a escola com o cabelo inalterado. Os rapazes usam o cabelo muito curto dos lados, com uma ligeira poupa à frente.Outro dia passou e os rapazes foram novamente colocados no mesmo castigo, o que levou a mãe a tomar a decisão de tirá-los da Kingswood Academy por não concordar com esta regra.Os professores defendem-se com o regulamento dos uniformes que foi aprovado há três anos e que incluiu os estilos permitidos, onde não figuram os cortes de Leroy e de TJ. Adiantam ainda que 801 dos 804 alunos que frequentam Kingswood seguem à risca os padrões estipulados na escola.Para Terri Wilson, a decisão de colocar os filhos à parte por este motivo é uma violação dos seus direitos humanos. Além disso, a mãe considera os castigos um completo exagero. Acrescenta ainda que ninguém deveria ser forçado a cortar o cabelo contra a sua vontade.