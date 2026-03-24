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Viagens

Seis roteiros perfeitos para a Páscoa, do Minho ao Algarve e da Madeira a Espanha

No Minho, no Gerês, no Alentejo, no Algarve, na Madeira ou em Espanha, o paraíso está por perto. Os melhores percursos para fugir, descansar e descobrir

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de março
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Edição de 17 a 23 de março
Pedro Henrique Miranda , Ricardo Santos 24 de março de 2026 às 23:00
Sugestões de seis roteiros perfeitos para a Páscoa, do Minho ao Algarve e da Madeira a Espanha
Sugestões de seis roteiros perfeitos para a Páscoa, do Minho ao Algarve e da Madeira a Espanha

A chegada da Festa Pascal é sinónimo de reunião familiar, fartos repastos e uns dias de folga – e porque não um saltinho ao paraíso aqui tão perto? Do Minho ao Algarve e do meio do mar à fronteira com Espanha, sugerimos-lhe seis roteiros para uma escapadinha de sonho.

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