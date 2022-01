N103: Vai nascer uma nova road trip em Portugal

As mais lidas GPS

Com 274 quilómetros de extensão, a N103 liga o litoral minhoto ao interior transmontano, atravessando um vasto património cultural, gastronómico e paisagístico. Municípios querem começar a promover este produto turístico já no verão.

De carro, a pé ou de bicicleta. Por troços ou na totalidade. A N103, que liga a localidade de Neiva, em Viana do Castelo, a Bragança, é um pequeno diamante rodoviário que engloba em si várias facetas do nosso território e que vale a pena ser explorada. "Há aqui um potencial enorme que nós gostaríamos de ver promovido sobre o ponto de vista turístico", refere Hernâni Dias, Presidente da Câmara Municipal de Bragança, um dos 12 municípios envolvidos na tarefa de formalizar uma candidatura junto do Turismo de Portugal para classificar a N103 como produto turístico.