Mosteiro de Leça do Balio já tem um “espaço” virtual

Enquanto decorrem as obras de requalificação do património, o Grupo Lionesa lançou uma experiência virtual onde é possível conhecer a história do Mosteiro e as futuras intervenções. A viagem é relatada por Joel Cleto.

Previstas para terminarem no próximo verão, as obras de requalificação do Mosteiro de Leça de Balio, um dos principais pontos de passagem do Caminho Português de Santiago, têm a autoria do arquiteto Siza Vieira. O projeto não só requalificará o Mosteiro extinto em 1834, que ao longo das décadas entrou num acentuado processo de degradação, como dotará as imediações de infraestruturas de lazer, memória e contemplação.