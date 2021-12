Se for a Chaves, já pode visitar o Museu das Termas Romanas

As mais lidas GPS

O espaço conta mais de 2.000 anos de história do maior balneário romano da Península Ibérica. As ruínas foram descobertas em 2005 e podem agora ser visitadas de forma gratuita.

Desde o período romano que Chaves é uma cidade termal, tendo especial relevância do ponto de vista terapêutico. À Lusa, o arqueólogo Rui Lopes explica que as termas de Chave tinham uma grande importância dentro do império, sendo um espaço privilegiado para o tratamento de maleitas de guerra, doenças de pelo ou de estômago.