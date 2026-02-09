Uma série para ver esta semana: 'Steal'

Um assalto num escritório dá o mote a um thriller de tensão contínua, encabeçado por Sophie Turner, para ver na Prime Video.

Disponível na Prime Video, Steal parte de um cenário aparentemente banal: um edifício de escritórios, um dia de trabalho como tantos outros, uma rotina feita de tarefas repetidas e gestos automáticos. É nesse ambiente previsível que irrompe um assalto, transformando um espaço num lugar de tensão contínua e obrigando quem lá está a reagir ao inesperado.

A série, criada por Sotiris Nikias, acompanha os acontecimentos a partir do interior do edifício, focando-se sobretudo nos funcionários apanhados no meio da situação. No centro da narrativa está uma jovem trabalhadora interpretada por Sophie Turner, conhecida do grande público por A Guerra dos Tronos, aqui num registo mais contemporâneo. Longe de figuras heroicas ou vilões caricaturais, Steal constrói personagens comuns, confrontadas com decisões que ganham peso à medida que o tempo passa.

Ao longo dos seis episódios, o assalto funciona menos como motor de ação constante e mais como ponto de partida para explorar o impacto psicológico da pressão, do medo e da incerteza. O escritório transforma-se num espaço fechado, claustrofóbico, onde cada movimento pode alterar o rumo dos acontecimentos.

Sem revelar os momentos-chave, podemos descrever Steal como um thriller eficaz, interessado nas reações humanas. É uma série que se vê com facilidade - aproveitando os dias chuvosos para ficar em casa - e que funciona bem como sugestão para quem procura um misto de pressão e suspense.

"Uma série para ver esta semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todas as segundas-feiras, uma série para ver ao longo dos próximos dias - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Tiago Neto.