Uma série para ver esta semana: 'All Her Fault'

Disponível na SkyShowtime, a série é um drama suburbano, tenso e envolvente, propício para maratonas. Sarah Snook, Dakota Fanning e Jake Lacy lideram o elenco.

Tudo começa com algo banal: Marissa Irvine (Sarah Snook) toca à campainha de uma casa onde acreditava que o seu filho estava a brincar. A porta é aberta por uma mulher que não conhece nem reconhece a criança. Em poucos minutos, o quotidiano suburbano desfaz-se e instala-se o pânico. O rapaz desapareceu — e ninguém parece dizer toda a verdade.

Adaptada do bestseller de Andrea Mara, All Her Fault constrói a tensão a partir do medo mais elementar de um pai ou de uma mãe. A série recusa soluções fáceis e aposta num suspense psicológico que se adensa a cada episódio, explorando a fragilidade das relações, a desconfiança entre vizinhos e a forma como pequenas mentiras podem ter consequências irreversíveis.

Sarah Snook lidera um elenco sólido que inclui Dakota Fanning, Jake Lacy e Michael Peña, dando corpo a personagens moralmente ambíguas, longe do maniqueísmo. Disponível em Portugal na SkyShowtime, é uma série que prende menos pelo choque e mais pela inquietação — aquela que fica depois de a porta se fechar.

"Uma série para ver esta semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todas as segundas-feiras, uma série para ver ao longo dos próximos dias - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Tiago Neto.