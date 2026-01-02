RTP Notícias exibe série documental sobre presidenciais de 1986

Sábado – Pense por si

Renata Lima Lobo 02 de janeiro de 2026 às 22:22
A Duas Voltas: Mário Soares e as Presidenciais de 86
Entre 1 e 5 de Janeiro, às 22h00, a RTP Notícias exibe A Duas Voltas: Mário Soares e as Presidenciais de 86, série documental de cinco episódios em torno das eleições presidenciais de 1986, as terceiras em democracia. E as únicas até hoje que precisaram de uma segunda volta para decider o vencedor.

Uma segunda volta que opôs Mário Soares a Diogo Freitas do Amaral, nas presidenciais mais disputadas de sempre na história de Portugal. Um período particulmente instável do país, já que entre os últimos meses de 1985 e o início de 1986 realizaram-se eleições legislativas, autárquicas e presidenciais. Contas não muito distantes das que se têm vivido entre as eleições legislativas e autárquicas e 2025 e as presidenciais, marcadas para este mês de Janeiro. E, ao que tudo indica, Portugal terá mais uma segunda volta.

A Duas Voltas conta com argumento e realização de Ivan Nunes e Paulo Pena e serve-se de entrevistas inéditas e a materiais de reportagem que nunca foram vistos para reviver umas eleições marcadas por tensões políticas, sociais e económicas que dividiam o país. Uma co-produção Laranja Azul e RTP, com a parceria da Comissão do Centenário de Mário Soares / Fundação Mário Soares e Maria Barroso.

