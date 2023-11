Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"Bookie", uma série nova com boas "odds" de sucesso

E se o criador de "A Teoria do Big Bang" e "O Método Kominsky" fizesse uma série sobre a vida de um corretor de apostas num momento de viragem do mundo do jogo na Califórnia? Eis "Bookie" (HBO).