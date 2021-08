Quem são estes nove perfeitos desconhecidos?

David E. Kelly e Nicole Kidman regressam com nova colaboração: Nine Perfect Strangers, minissérie sobre a procura pelo bem estar, estreia a 20 de agosto na Prime Video. Falámos com a atriz Samara Weaving.

Em quatro anos, David E. Kelley (criador de Ally McBeal ou Boston Legal, entre muitas outras séries), produziu três séries com Nicole Kidman. A primeira foi um sucesso planetário, Big Little Lies; a segunda menos, The Undoing, mas deu que falar. Ambas foram produções da HBO, agora é a vez de a Hulu tentar a fórmula de sucesso. Em Portugal, Nine Perfect Strangers estreia a 20 de agosto na Prime Video da Amazon.