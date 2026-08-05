Disney abre catálogo ao TikTok e vai destacar os melhores conteúdos no Disney+

Uma parceria entre o TikTok e a Disney vai permitir aos utilizadores da rede social utilizar clips de filmes e séries para a criação de vídeos curtos, incluindo Pixar, Marvel e Star Wars.

A The Walt Disney Company e o TikTok anunciaram esta quarta-feira um acordo global inédito que irá permitir a criação de conteúdos a partir de cenas dos filmes e séries da Disney de forma totalmente legal. O acordo será lançado numa fase piloto nos Estados Unidos nos próximos meses, e depois alargado a outros mercados e haverá recompensas para os mais criativos.

Por um lado, o TikTok dará aos criadores acesso a materiais de centenas de títulos do catálogo Disney para produzirem conteúdos inspirados nessas obras. Por outro, uma seleção desses conteúdos será integrada no Verts, a secção de vídeos curtos em formato vertical da Disney+, ainda não disponível em Portugal. Mas não todos.

No centro da colaboração está o Disney Creator Ambassador Program, gerido em conjunto pela Disney e pelo TikTok, destinado a criadores selecionados que terão vários benefícios, visibilidade acrescida e ainda acesso a eventos exclusivos. Ou seja, não basta publicar um vídeo qualquer com o Simba ou o Mandalorian para garantir lugar na Disney+: os conteúdos serão selecionados e validados pelas duas empresas. Filmes e séries da Pixar, Marvel e Star Wars fazem parte do acordo.

“Os melhores contadores de histórias são, antes de mais, fãs”, afirmou em comunicado Asad Ayaz, diretor de marketing da The Walt Disney Company. “Esta colaboração cria uma nova ponte entre as histórias que contamos e a criatividade que elas inspiram, oferecendo aos criadores uma plataforma maior para partilharem aquilo que criaram e ao público mais conteúdos para descobrir diariamente no Disney+".

Do ponto de vista do TikTok, Dawn Yang, diretor global de entretenimento do TikTok, defende que a criatividade dos criadores da rede social "prolonga a vida dos filmes e das séries através de conversas que os fãs descobrem e partilham". Só no último ano, os utilizadores partilharam, em média, 6,5 milhões de publicações diárias relacionadas com cinema e televisão.