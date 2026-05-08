Miles e Coltrane, teatro ao ar livre e vinhos em Oeiras: sete planos para o fim de semana

1) Começamos por Palmela logo na sexta-feira, 8 de maio, onde o Teatro O Bando estreia a nova criação da tetralogia inspirada nas histórias das Mil e Uma Noites. Depois de outras viagens por imaginários, geografias e formas de resistência, 1001 Noites – Irmã Santomense cruza agora Xerazade com referências culturais de São Tomé e Príncipe, do Tchiloli à língua forro, num espetáculo comunitário, ao ar livre, com música e uma componente assinada por DJ Marfox. A peça, com dramaturgia e encenação de Miguel Jesus, fica em cena junto ao Cine-Teatro São João, em Palmela, às sextas, sábados e domingos, às 21h, até 31 de maio.

2) Ali bem perto, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, também esta sexta, Luísa Sobral junta-se a jovens músicos para Casinha de Paz, espetáculo integrado na 15.ª edição do Festival Internacional de Música de Setúbal. A artista e escritora estará acompanhada do Conservatório Regional de Setúbal e da Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi. O concerto tem início às 21h; os bilhetes custam €20 (plateia) e €17 (balcão), e pode comprá-los através do link.

3) Um pouco mais a norte, atravessando o Tejo, o fim de semana pede visita ao Centro Cultural de Belém, que dedica três dias a dois nomes que mudaram para sempre a história do jazz. O ciclo À Volta de Miles Davis e John Coltrane assinala os centenários de nascimento dos dois músicos com concertos, cinema e propostas que revisitam os legados. A programação arranca esta sexta-feira, 8 de maio, com Chão Maior, no Pequeno Auditório, e continua no sábado e domingo com nomes como Carlos Azevedo Ensemble, Orquestra de Jazz do Hot Clube com Ralph Alessi, Quodlibet Quintet e John O’Gallagher Trio. Há ainda sessões de entrada livre, incluindo atuações no foyer e a exibição de Ascenseur pour l’Échafaud, de Louis Malle, com banda sonora de Miles Davis. Os horários e preços dos concertos podem ser consultados através do site oficial do evento. O passe para os três dias do À Volta de Miles Davis e John Coltrane custa €75.

4) Para quem prefere trocar a sala de espetáculos por copos, bancas e conversa à volta da mesa, o Há Prova em Oeiras regressa aos Jardins do Palácio Marquês de Pombal. A 12.ª edição da mostra enogastronómica junta vinhos, restaurantes, pastelarias, provas comentadas, demonstrações culinárias, visitas guiadas à adega e animação histórica. A entrada é gratuita, mas há copo de prova (€6) para quem quiser entrar no circuito vínico. Os horários dos três dias (sexta, 18h-00h; sábado, 12h30-00h; domingo12h30-22h00), bem como as informações detalhadas de cada um dos eventos podem ser consultados aqui.

5) Pelo fim de semana dentro, a sugestão passa pela cultura cabo-verdiana que volta a instalar-se no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta com mais uma edição do Festival Morabeza LX. Ao longo do dia há música ao vivo, dança, DJ sets, talks, gastronomia tradicional, workshops e mercado kriolo, num programa que transforma a morabeza - essa ideia de acolhimento, gentileza e comunidade - em festa de jardim. O festival decorre este sábado, 9 de maio, entre as 11h e as 22h, com entrada livre.

6) Mantemos as coordenadas em Lisboa, mais concretamente no Teatro do Bairro Alto, onde João Pedro Mamede encena Os Antípodas, texto da dramaturga norte-americana Annie Baker. A peça acompanha um grupo de argumentistas reunidos num retiro criativo para tentar inventar “a história mais monstruosa do mundo”. Entre humor, absurdo e uma sensação de desastre iminente, o bloqueio criativo torna-se matéria teatral - e também uma reflexão sobre a urgência humana de contar histórias. A peça estará em cena até 16 de maio, com sessões de quarta-feira a sábado às 19h30 e domingo às 17h30. Os bilhetes custam €12.

7) Subimos agora ao distrito do Porto, com destino à Maia, que entra no roteiro dos Fins de Semana Gastronómicos, iniciativa que leva a cozinha local aos restaurantes aderentes entre sexta-feira e domingo. Durante três dias, a proposta é sentar-se à mesa sem pressa e provar menus pensados a partir dos sabores do território, entre receitas de tradição, produtos locais e interpretações mais contemporâneas. Entre os participantes estão o Beer Garden Portas da Maia, Bem Regado Maia, Cervejaria Stone, Fidely’s, Grelhador da Giesta, Maia dos Reis Restaurante, Miramaia Steakhouse, O Fernando, O Malheiro, Tasca do Zé, Tchê Bistrô e Tomar de Sal. Um plano para quem quer fazer do domingo uma desculpa perfeitamente válida para mais um almoço demorado. A informação detalhada da iniciativa pode ser consultada através deste link.