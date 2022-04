Vera Mantero regressa à Culturgest com O Limpo e o Sujo

Grande Auditório da Culturgest, 21 horas: está marcado o encontro com esta que será a última oportunidade de ver a criação O Limpo e o Sujo, de Vera Mantero, em palco. Como brinde, esta será também uma belíssima oportunidade de fazer parte da comemoração do aniversário de 20 anos da estrutura criada pela coreógrafa, O Rumo do Fumo.



A festa começou em 2019 mas dura até hoje, até por ter tido uma pandemia pelo meio. Para apagar as velas, a Culturgest programou esta peça, O Limpo e o Sujo, estreada (e levada a outros palcos) em 2016, quando foi particularmente bem recebida pela crítica e pelo público.





Desta vez, os intérpretes serão Vera Mantero, Elizabete Francisca e Francisco Rolo. A banda sonora, interpretada ao vivo, estará ao cuidado de João Bento. "Em O Limpo e o Sujo há corpos educados e há corpos deseducados. Há sobretudo um alegre chafurdar na fusão entre estas duas espécies de corpos, e na profusão que essa fusão produz. Fusão que parece fazer surgir um lugar particular, o lugar favorito, o lugar preciso (lugar necessário e lugar de precisão)", pode ler-se na folha de sala.Os bilhetes para O Limpo e o Sujo custam entre €5 e €14 (dependendo dos descontos) e ainda estão à venda na Culturgest mas também na rede Ticketline.