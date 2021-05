Teatro Praga celebra 25 anos em Portugal

As bodas de prata cumpriram-se em 2020, mas a companhia não comemorou. Preferia fazer coisas novas e depois veio a pandemia. Agora oferece um fim de semana com sabor a festa na cidade-berço de Portugal.

Criação de 2005, repetida aqui e ali até 2010, Super-Gorila foi a primeira parceria de André e. Teodósio, fundador do Teatro Praga em 2005, e do dramaturgo José Maria Vieira Mendes, que só se tornou membro a tempo inteiro da companhia em 2008. Info Maníaco, que tem estreia absoluta esta sexta-feira, 7 de maio, às 19h30 (e sábado, às 11h), no CIAJG - Centro Internacional de Artes José de Guimarães, em Guimarães, é uma espécie de regresso a essa peça, 16 anos depois e com um texto novinho em folha.