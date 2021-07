Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Começa esta sexta-feira, dia 16, a 29ª edição do Curtas de Vila do Conde. No programa, um dos mais extensos da história do festival, cabem 230 filmes que se estenderão por dez dias e pelas cidades do Porto e de Lisboa. O arranque do festival é marcado pela estreia nacional de "Mandíbulas", o novo filme de humor do francês Quentin Dupieux, que se debruça sobre a história de dois amigos que decidem treinar uma mosca gigante para assaltar bancos. Numa edição em que a obra da realizadora escocesa Lynne Ramsay estará em foco, destaque igualmente para a exposição inédita de Diogo Costa Amarante "Be Your Selfie", para a secção dedicada aos clássicos do cinema que abordará as obras "Mulholland Drive", de David Lynch, e "O Garoto de Charlot", filme incontornável de Charles Chaplin, e para a interceção da música com o cinema através da apresentação de Angelica Salvi a musicar Shoes, de Lois Weber, e do espetáculo de Chão Maior ao lado do realizador Igor Dimitri. A programação completa pode ser consultada no site do Curtas de Vila do Conde, que terá ainda uma componente online disponível em https://online.curtas.pt/.