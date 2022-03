No SÁLA, dá-se a conhecer o sul da península no prato com a presença de Edu Pérez

Ciclo de almoços e jantares Compass, organizado por João Sá, chef do SÁLA, em Lisboa, continua este sábado, 19 de março, com a presença do chef do TohQa, em Cádiz. O tema é uma viagem pela cozinha Al-Andaluz.

O ciclo de almoços e jantares Compass do SÁLA vai prosseguir já no próximo sábado, 19 de março, desta vez contando com a presença do chef andaluz Edu Pérez, do restaurante TohQa, em Cádiz, que recebeu recentemente um prémio Sol, do Guia Repsol (semelhante ao Guia Michelin).