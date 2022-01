João Rodrigues e o Feitoria voltam a vencer os Prémios Mesa Marcada

Como vem acontecendo há 13 anos, foram anunciados, nesta quarta-feira, 12 de janeiro, os vencedores dos prémios Mesa Marcada, do site de gastronomia com o mesmo nome, fundado por Duarte Calvão e Miguel. Numa cerimónia que, tal como no ano passado, voltou a ser transmitida em streaming, no YouTube, devido aos constrangimentos da pandemia, as novidades no pódio foram inexistentes em comparação com a edição anterior. João Rodrigues e o Feitoria, em Lisboa, figuraram pela sexta vez consecutiva no primeiro lugar do ranking Top 10 Chefes Preferidos e Top 10 Restaurantes; António Galapito e o Prado, em Lisboa, voltaram a ocupar o segundo lugar em ambos as listas; e Hans Neuner e o Ocean, em Porches, no Algarve, ocuparam os terceiros lugares nas categorias de chefs e de restaurantes.