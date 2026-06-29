De 1 de julho a 15 de setembro, o Oceanário de Lisboa volta a abrir portas ao seu campo de férias dedicado aos mais novos.

O Campo de Férias do Oceanário de Lisboa está de volta! E promete um verão cheio de descobertas, ciência e muita diversão

O Campo de Férias do Oceanário de Lisboa está de volta! E promete um verão cheio de descobertas, ciência e muita diversão Oceanário de Lisboa

O verão no Oceanário de Lisboa volta a transformar-se num verdadeiro laboratório de aventuras para os mais pequenos, com o regresso do Campo de Férias que combina aprendizagem, criatividade e muita brincadeira num ambiente totalmente dedicado ao oceano.

Ao longo das várias atividades propostas, as crianças são convidadas a mergulhar nos segredos do mundo marinho, através de experiências que vão muito além da sala de aula. Entre a observação de animais, momentos de storytelling e conversas com aquaristas, há espaço para descobrir como funciona a vida dentro e fora dos aquários e perceber o papel de cada espécie no equilíbrio dos ecossistemas.

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