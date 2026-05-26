A Associação dos Animais de Lisboa lançou um apelo urgente após um surto de panleucopenia que já matou 11 gatos e deixou dezenas de animais em estado crítico.

"Não conseguimos continuar". Associação dos Animais de Lisboa pede ajuda urgente após morte de 11 gatos

"Não conseguimos continuar". Associação dos Animais de Lisboa pede ajuda urgente após morte de 11 gatos

A Associação dos Animais de Lisboa está a enfrentar uma das maiores crises desde a sua criação, depois de um surto de panleucopenia felina ter provocado a morte de 11 gatos numa única semana e deixado dezenas de animais em estado crítico.

Num apelo dramático publicado nas redes sociais, a associação admite que poderá não conseguir continuar o seu trabalho de resgate e proteção animal sem ajuda urgente. "Neste momento, não sabemos como vamos continuar o trabalho da associação", escreveu a instituição, descrevendo um cenário de enorme pressão emocional e financeira.

Leia o artigo na íntegra no site da Pets and Company.