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Donald Trump de quatro patas? Búfalo albino com "cabelo à Trump" atrai multidões no Bangladesh

O animal, conhecido pelo pelo dourado na cabeça e pelo tamanho impressionante, está a atrair multidões numa quinta perto de Daca.

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Edição de 19 a 25 de maio
25 de maio de 2026 às 09:33
Donald Trump de quatro patas? Búfalo albino com "cabelo à Trump" atrai multidões no Bangladesh
Donald Trump de quatro patas? Búfalo albino com "cabelo à Trump" atrai multidões no Bangladesh

Um búfalo albino de cerca de 700 quilos transformou-se numa verdadeira atração mediática no Bangladesh depois de ter sido apelidado de "Donald Trump" devido à sua aparência invulgar. O animal vive numa quinta na região de Narayanganj, perto de Daca, e tornou-se viral nas redes sociais graças ao pelo dourado no topo da cabeça, que muitos visitantes consideram semelhante ao penteado do presidente norte-americano.

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Tópicos búfalo Donald Trump Bangladesh Daca Narayanganj
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