Morreu Palmerston, o famoso gato da diplomacia britânica

O gato Palmerston, antigo "chief mouser" do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico e uma das figuras animais mais conhecidas da política do Reino Unido, morreu a 12 de fevereiro nas Bermudas, onde vivia desde a reforma.

24 de fevereiro de 2026 às 09:12
Palmerston, o célebre gato que durante anos desempenhou funções oficiais como caçador-chefe de ratos do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, morreu a 12 de fevereiro nas Bermudas. A notícia foi anunciada através das redes sociais do próprio felino, onde era carinhosamente tratado por "diplocat extraordinaire".

