Parabéns, Larry! O verdadeiro líder de Downing Street celebra 15 anos como 'Chief Mouser'

Num lugar onde tudo muda rapidamente, há uma constante felpuda: Larry, o Chief Mouser, acaba de cumprir 15 anos de serviço.

SÁBADO 23 de fevereiro de 2026 às 07:51
Entre primeiros-ministros, crises políticas e visitas de líderes mundiais, há uma figura que permanece firme à porta do número 10 de Downing Street, em Londres, e que acaba de celebrar um marco muito especial. Larry, o famoso gato que ocupa o cargo oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office, assinalou 15 anos ao serviço da residência oficial do primeiro-ministro britânico, consolidando o estatuto de verdadeiro veterano da política do Reino Unido.

