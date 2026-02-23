Sábado – Pense por si

Pets

Tudo o que se sabe sobre a morte do Orelha, o cão que chocou o Brasil

O que começou como um ataque a um cão tornou-se um debate nacional sobre violência juvenil, privilégio social e proteção legal de menores.

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
23 de fevereiro de 2026 às 12:47
Caso Orelha: o que se sabe sobre a morte do cão que chocou o Brasil
Caso Orelha: o que se sabe sobre a morte do cão que chocou o Brasil

O caso do cão comunitário Orelha, brutalmente agredido e morto em janeiro de 2026 na Praia Brava, em Florianópolis, no sul do Brasil, continua a gerar indignação pública e a levantar questões sobre violência contra animais, responsabilidade penal de menores e alegadas tentativas de proteger os suspeitos.

Leia mais no .

Tópicos Cão Cães grandes Cães orelha Brasil
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Tudo o que se sabe sobre a morte do Orelha, o cão que chocou o Brasil