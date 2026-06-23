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O adepto mais adorável deste Mundial! Este é o Merlin, a mascote não oficial do México que está a conquistar o mundo

Merlin é um pato doméstico que está a acompanhar os tutores no Mundial 2026. Tem um equipamento feito à medida e já soma milhões de visualizações nas redes sociais.

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O adepto mais adorável deste Mundial! Este é o Merlin, a mascote não oficial do México que está a conquistar o mundo
SÁBADO 23 de junho de 2026 às 11:18
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Adorável! Este é o Merlin, a mascote não oficial do México que está a conquistar o mundo
Adorável! Este é o Merlin, a mascote não oficial do México que está a conquistar o mundo Associated Press

Há um pato que está a tornar-se um verdadeiro fenómeno do Mundial de Futebol. Sim, leu bem. Um pato. Tudo depois de ser visto a circular pelas ruas da Cidade do México vestido a rigor, com a camisola da seleção mexicana e até umas meias personalizadas que fariam inveja a qualquer fã do futebol.

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