Sábado – Pense por si

Pets

"A empatia salva vidas". Município de Lisboa apresenta guia para prevenir abusos contra animais

A cidade de Lisboa lançou uma nova campanha para ajudar cidadãos a identificar e denunciar maus-tratos a animais.

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de março
23 de março de 2026 às 09:49
"A empatia salva vidas". Município de Lisboa apresenta guia para prevenir abusos contra animais
"A empatia salva vidas". Município de Lisboa apresenta guia para prevenir abusos contra animais

A Câmara Municipal de Lisboa lançou uma nova campanha de sensibilização para ajudar a prevenir e combater maus-tratos a animais na cidade. A iniciativa inclui um guia prático para identificar sinais de abuso e saber como agir, desenvolvido em parceria com a Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa, e integrado na campanha "A empatia salva vidas!". Este guia reúne, de forma clara e acessível, informações sobre os principais sinais de maus-tratos, bem como orientações sobre os passos a seguir quando se suspeita de uma situação de abuso ou negligência.

Leia mais no .

Tópicos Maus-tratos animais Abusos Maus-tratos a animais Maus-tratos Lisboa Câmara Municipal de Lisboa
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

"A empatia salva vidas". Município de Lisboa apresenta guia para prevenir abusos contra animais