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Bulldog Francês, Poodle ou Golden Retriever? Descubra qual foi a raça mais popular em 2025

Independentemente da raça, há sempre um cão perfeito para cada pessoa e todos têm potencial para ser o número um lá em casa.

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de março
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Edição de 17 a 23 de março
21 de março de 2026 às 08:51
Raças populares de 2025: buldogue francês, poodle e golden retriever
Raças caninas populares em 2025: buldogue francês, poodle e golden retriever
Golden retriever é raça popular em 2025, com potencial para ser o número um
Cão pastor alemão destaca-se como potencial favorito de 2025
Cão salsicha com lenço vermelho pode ser o número um em 2025
Poodle na corrida para cão mais popular de 2025
Cão beagle é popular entre as raças de 2025
Um Rottweiler imponente destaca-se, com um olhar atento e postura confiante
Cão de raça indefinida, popularidade desconhecida, mas apto para ser o número um
Um buldogue branco e castanho representa a popularidade dos cães em 2025
Raças populares de 2025: buldogue francês, poodle e golden retriever
Raças caninas populares em 2025: buldogue francês, poodle e golden retriever
Golden retriever é raça popular em 2025, com potencial para ser o número um
Cão pastor alemão destaca-se como potencial favorito de 2025
Cão salsicha com lenço vermelho pode ser o número um em 2025
Poodle na corrida para cão mais popular de 2025
Cão beagle é popular entre as raças de 2025
Um Rottweiler imponente destaca-se, com um olhar atento e postura confiante
Cão de raça indefinida, popularidade desconhecida, mas apto para ser o número um
Um buldogue branco e castanho representa a popularidade dos cães em 2025

Já são conhecidos os cães mais populares de 2025 e, como sempre, há clássicos que continuam no topo e algumas surpresas que estão a conquistar cada vez mais fãs. Grandes, pequenos, mais enérgicos ou mais calmos, há raças para todos os gostos.

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