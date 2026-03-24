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Eles não ficam para trás! Voo especial salva dezenas de animais de estimação retidos no Médio Oriente

Em plena crise internacional, um voo especial garantiu que dezenas de animais de estimação viajassem em segurança com os seus donos, de Abu Dhabi para a Grécia.

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Edição de 17 a 23 de março
Eles não ficam para trás! Voo especial salva dezenas de animais de estimação retidos no Médio Oriente
SÁBADO 24 de março de 2026 às 10:32
Voo especial salva dezenas de animais de estimação retidos no Médio Oriente
Voo especial salva dezenas de animais de estimação retidos no Médio Oriente

Num cenário marcado pela tensão no Médio Oriente, um voo especial conseguiu garantir algo essencial para muitos tutores: levar também os seus animais de estimação em segurança. Foi assim que dezenas de cães e gatos foram transportados de Abu Dhabi para a Grécia, numa operação que emocionou quem acompanhou a chegada.

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