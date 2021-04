Bluegrass em Portugal. A América para lá do Tejo

Beyond the Tagus River. É a maneira de dizer Alentejo nos planaltos dos Apalaches. Lá nos confins do estado norte-americano do Kentucky, de onde provém um estilo de música muito peculiar: o bluegrass. Desde ontem, 1 de abril, está online o single de apresentação ao primeiro álbum com chancela portuguesa a abordar este género musical. Chama-se, ora cá está, Beyond the Tagus River. André Dal é o mentor do projeto. E o banjoísta de serviço.