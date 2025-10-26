Nelly Furtado revela que vai abandonar os palcos

A cantora Nelly Furtado deixou todos os seus fãs surpreendidos ao revelar na sexta-feira que irá abandonar os palcos "num futuro próximo". O anúncio foi feito através das suas redes sociais, extamente no mesmo dia em que assinalava o 25º aniversário do seu álbum Whoa, Nelly.

A luso-descendente, de 46 anos, sublinhou que pretende explorar agora "novos desafios criativos e pessoais". "Decidi afastar-me das atuações num futuro próximo e seguir outros desafios criativos e pessoais que acho que se adequariam melhor à próxima fase da minha vida", escreveu no seu Instagram.

Nelly Furtado diz ainda que sempre viu a música "como um hobby", mas que teve "a sorte de [a] transformar numa carreira". "Identificar-me-ei sempre como compositora", acrescentou.

A cantora aproveitou ainda para agradecer a todos os seus fãs. "Sou grata por todos os anos de diversão, comunidade e maravilha. Gratidão infinita a todos que já ouviram e vibraram com a minha música e assistiram a qualquer um dos meus shows. Agradeço profundamente a todos aqueles que trabalharam arduamente para me ajudar a realizar os meus sonhos. Agradeço a todos os meus brilhantes colaboradores e leais campeões. Desejo também à nova geração de artistas muitos anos de performances frutíferas e apaixonadas."

Conhecida pelas canções Maneater, Promiscuous Girl e I'm Like a Bird, lançou sete álbuns desde 2000, sendo que Loose vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

Embora tenha nascido em Victoria, no Canadá, Nelly Furtado é filha de pais açorianos - o que faz com que a cantora tenha laços com Portugal. Em 2024, atuou no North Music Festival, no Porto, e em 2014 chegou mesmo a ser condecorada com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.