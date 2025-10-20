Sam Rivers, baixista dos Limp Bizkit, morre aos 48 anos

"Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso coração", escreveram os companheiros de banda, que tem como vocalista Fred Durst.

O músico fotografado em junho deste ano, em concerto

O músico fotografado em junho deste ano, em concerto Yalonda M. James/San Francisco Chronicle via AP, File

O baixista Sam Rivers, cofundador da banda norte-americana Limp Bizkit, morreu aos 48 anos, anunciou a banda no sábado à noite.

"Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso coração", escreveram o cantor Fred Durst, o guitarrista Wes Borland, o baterista John Otto e o DJ Lethal numa publicação no Instagram, sem especificarem a causa da morte de Sam Rivers.

Sam Rivers "não era apenas o nosso baixista, ele era pura magia... Desde a primeira nota que tocamos juntos. Trouxe uma luz e um ritmo que jamais poderiam ser substituídos. O seu talento era natural, a sua presença inesquecível, o seu coração tão grande quanto este", acrescentaram os músicos.

"A sua música nunca para", escreveram, prestando homenagem a uma "verdadeira lenda das lendas".

Limp Bizkit, uma banda formada em 1994 por Sam Rivers e Fred Durst, lançou o primeiro álbum, "Three Dollar Bill, Y'all", em 1997.

O terceiro álbum, "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water", alcançou disco de ouro pelas vendas em França (100.000 cópias).

Sam Rivers, que deixou o grupo em 2015, regressou em 2018, participando do álbum mais recente da banda, "Still Sucks" (2021).