Sam Rivers, baixista dos Limp Bizkit, morre aos 48 anos

Lusa 20 de outubro de 2025 às 14:31
O músico fotografado em junho deste ano, em concerto
O músico fotografado em junho deste ano, em concerto

O baixista Sam Rivers, cofundador da banda norte-americana Limp Bizkit, morreu aos 48 anos, anunciou a banda no sábado à noite.

"Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso coração", escreveram o cantor Fred Durst, o guitarrista Wes Borland, o baterista John Otto e o DJ Lethal numa publicação no Instagram, sem especificarem a causa da morte de Sam Rivers.

Sam Rivers "não era apenas o nosso baixista, ele era pura magia... Desde a primeira nota que tocamos juntos. Trouxe uma luz e um ritmo que jamais poderiam ser substituídos. O seu talento era natural, a sua presença inesquecível, o seu coração tão grande quanto este", acrescentaram os músicos.

"A sua música nunca para", escreveram, prestando homenagem a uma "verdadeira lenda das lendas".

Limp Bizkit, uma banda formada em 1994 por Sam Rivers e Fred Durst, lançou o primeiro álbum, "Three Dollar Bill, Y'all", em 1997.

O terceiro álbum, "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water", alcançou disco de ouro pelas vendas em França (100.000 cópias).

Sam Rivers, que deixou o grupo em 2015, regressou em 2018, participando do álbum mais recente da banda, "Still Sucks" (2021).

