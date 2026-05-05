Português Bráulio Amado coassina direção de arte de novo álbum dos Rolling Stones

A capa do álbum é um retrato composto por parte dos rostos dos três músicos dos Rolling Stones, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards.

"Foreign Tongues" é o nome do novo álbum dos Rolling Stones

"Foreign Tongues" é o nome do novo álbum dos Rolling Stones Rob Grabowski/AP

O 'designer' português Bráulio Amado coassinou a direção de arte e o 'design' do novo álbum do grupo britânico Rolling Stones, "Foreign Tongues", que sairá a 10 de julho, foi anunciado esta terça-feira.

Na rede social Instagram, Bráulio Amado partilhou a imagem da capa do álbum, pintada pelo artista norte-americano Nathaniel Mary Quinn, revelando que coassinou a direção de arte e o 'design', em parceria com o inglês Mat Maitland.

Os Rolling Stones, formados em 1962, anunciaram esta terça-feira que "Foreign Tongues" ("Línguas Estrangeiras", em tradução livre) sairá a 10 de julho, antecipado esta terça-feira com o tema "In the stars". A capa do álbum é um retrato composto por parte dos rostos dos três músicos dos Rolling Stones, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards.

"Foreign Tongues" sucederá a "Hackney Diamonds" (2023), o 24.º dos Rolling Stones e que lhes valeu um Grammy de Melhor Álbum Rock, e conta com a participação de vários convidados, entre os quais Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (The Cure) e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). O álbum inclui ainda uma participação especial do baterista Charlie Watts, numa das suas últimas sessões de gravação antes de morrer em 2021.

Bráulio Amado, nascido em Almada em 1987, vive em Nova Iorque desde 2011. O trabalho do artista visual inclui cartazes, capas de álbuns, ilustrações para jornais e revistas, como o New York Times ou a Wired, vídeos e "outras coisas", como t-shirts, rótulos de vinho, 'websites', meias ou toalhas, segundo informação disponível no 'site' oficial do 'designer' e ilustrador.

Um dos mais recentes trabalhos de Bráulio Amado foi a direção de arte e 'design' do novo álbum do músico britânico Harry Styles, "Kiss All The Time, Disco, Occasionally", editado em março. Também esteve nomeado este ano para os prémios norte-americanos de música Grammy pelo trabalho gráfico do álbum "Balloonerism", de Mac Miller, desenvolvido com o artista interdisciplinar norte-americano Alim Smith.

Bráulio Amado já criou capas de álbuns e 'singles' para artistas como Frank Ocean, André 3000, Róisín Murphy, Xinobi, Rex Orange County, D'Alva, Washed Out e Moullinex.