Tom Jones: “Cheguei a ser considerado para o papel de James Bond”

Com quase 60 anos de carreira, o cantor lançou mais um álbum. Conhecido sedutor, guarda as cinzas da mulher em casa para nunca estarem afastados. Só se arrepende de uma coisa: não ter sido ator.

Tanto é conhecido como Mr. Sex Bomb ou Tigre. Mas Tom Jones, filho de mineiros, que nasceu no Sul do País de Gales, é hoje Sir – título atribuído pela Rainha Isabel II. Com quase 81 anos, o cantor está longe de parar. Lançou um novo CD e bateu um recorde: o artista mais velho a ter um hit em nº 1 no Reino Unido. Faz um balanço de uma carreira com mais de 40 álbuns (e 100 milhões de discos vendidos) e só tem um arrependimento: não ter sido ator.

Quanto à sua controversa vida amorosa, fala de forma discreta sobre eventos que fizeram correr tinta nas revistas do social. Casado com a sua primeira namorada, com apenas 17 anos, muito antes de ser famoso, Tom Jones diz que Melinda foi o amor da sua vida. O que não impediu que lhe atribuíssem vários casos amorosos com misses, atrizes, cantoras e até um filho que nunca conheceu, mas que ficou provado em tribunal – e por ADN – ser seu.