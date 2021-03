Para os Battles, 'vivemos o melhor e o pior dos tempos'

As mais lidas GPS

Os Battles nunca tiveram medo de "subverter o espectro dos géneros", e, no seu mais recente disco, Juice B Crypts, mostram que continuam a saber pensar fora da caixa. Revisite esta entrevista de 2019 à banda americana de rock experimental.

"Não é assim tão difícil, se prestares atenção." Após quase três décadas a fazer música estranha para ouvidos estranhos em bandas como Don Caballero, Tomahawk ou The Mark of Cain, perguntámos a Ian Williams se continua a ser difícil, para os Battles, pensar fora da caixa: "É uma questão de ouvir o que fazem as máquinas, cada uma tem a sua personalidade e pode conduzir a um novo tipo de sonoridade."