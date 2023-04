O Jazz em Agosto em viagem à música exploratória de África

Uma edição marcada pela música da África Ocidental e que ecoa um "transe com origem africana". Estas são algumas das características da programação da 39ª edição do festival Jazz em Agosto, que decorre este ano de 27 de julho até 6 de agosto, como é habitual na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



O programa do festival, desvendado pela organização em comunicado enviado à imprensa, volta a apontar agulhas para o jazz mais exploratório que se vai ouvindo no mundo. E arranca na noite de quinta-feira, 27 de julho, com uma atuação no Anfiteatro ao Ar Livre da Gulbenkian de Eve Risser's Red Desert Orchestra. A compositora e pianista francesa vai liderar uma formação musical com 13 elementos, com "assumida influência da música do Mali".





Este será um dos 15 concertos do festival. Pelo Jazz em Agosto vão passear ainda projetos musicais como Trance Map (28 de julho, 21h30), uma colaboração entre o saxofonista Evan Parker e o grupo Natural Information Society - liderado por Joshua Abrams (29 de julho), o projeto João Lencastre's Safe in Your Own World (31 de julho), o trio The Attic, de Rodrigo Amado (1 de agosto), o também trio Zoh Amba, liderado pela saxofonista e flautista com o mesmo nome e com Chris Corsano na bateria (2 de agosto) e os Ghosted, formação que mistura jazz, psicadelismo e groove eletrónico.O festival vai ainda receber concertos da formação Fire and Water (4 de agosto), liderada pela compositora e pianista Myra Melford - e que inclui nomes de referência do jazz mais vanguardista como a saxofonista Ingrid Laubrock, a guitarrista Mary Halvorson e a violoncelista Tomeka Reid -, o projeto musical Amaryllis, liderado pela já referida Mary Halvorson e que conta com Tomas Fujiwara na bateria (5 de agosto), a "orquestra supersónica" de Gard Nilssen (6 de agosto) e concertos a solo, a decorrer durante a tarde, de Susana Santos Silva (29 de julho), Julia Reidy (30 de julho), Marta Warelis (5 de agosto) e Camille Émaille (6 de agosto).O passe geral para os 11 concertos noturnos que vão decorrer no Anfiteatro Ao Ar Livre custa €90 e o passe para os quatro concertos que decorrem às 18h30 no Auditório 2 da Gulbenkian custa €15. Será ainda possível comprar bilhetes para concertos individuais.