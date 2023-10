SeixalJazz arranca com concerto do norte-americano Christian McBride

O Festival Internacional SeixalJazz, que decorre até 21 de outubro, arranca esta quinta-feira com a atuação do mais recente projeto de Christian McBride, considerado um dos mais influentes contrabaixistas de jazz dos últimos 20 anos.



Vencedor de oito prémios Grammy, o músico nascido em Filadélfia em 1972, desenvolve atividade quer como líder de diversas formações, quer colaborando com outros artistas, quer ainda como diretor artístico de diversos projetos de divulgação e de formação na área do jazz destinados aos mais novos.





Ao longo da sua carreira, colaborou com referências do jazz como Freddie Hubbard, Sonny Rollins, J.J. Johnson, Ray Brown, Milt Jackson, McCoy Tyner, Roy Haynes, Chick Corea, Herbie Hancock e Pat Metheny.Christian McBride's New Jawn é o nome do seu mais recente projeto ao qual se juntam Marcus Strickland, no saxofone, Josh Evans, no trompete, e Nasheet Waits, na bateria e a atuação está marcada para as 22h, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, no distrito de Setúbal.O Festival Internacional SeixalJazz, que em 2021 fez 25 anos, decorrerá em dois espaços do concelho do Seixal: o Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, palco principal do festival, e o SeixalJazz Clube, na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, trazendo ao concelho da margem sul do Tejo "músicos que marcaram o jazz norte-americano nas últimas décadas".O cartaz no Auditório Municipal vai contar ainda com concertos de Andrew Cyrille, Enrico Rava e William Parker, no dia 20, e Immanuel Wilkins Quartet, um dia depois.Ao palco vão subir também os projetos portugueses do baterista Mário Costa (14 de outubro) e do saxofonista Ricardo Toscano (13 de outubro), a quem foi feito um convite para apresentar um concerto inédito neste festival.O cartaz conta ainda com um ensemble europeu, no dia 19, conduzido pelo contrabaixista Per Zanussi, que se fará acompanhar por uma orquestra de músicos noruegueses, um projeto que mistura diferentes interesses musicais do compositor.No segundo espaço (Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense), a entrada é gratuita sendo recriado o ambiente de um clube de jazz, de ambiente informal, com sessões às 23h e às 24h e com uma programação que privilegia a apresentação de grupos nacionais e de projetos assentes na música improvisada e no 'free jazz'.Pelo palco da Timbre Seixalense passa esta quinta-feira às 23h o contrabaixista André Carvalho, acompanhado pelo saxofonista José Soares e pelo guitarrista João Carreiro.Passam ainda por este SeixalJazz Clube, o quarteto de Pedro Molina (dia 13 de outubro), Nuno Campos 4tet (14 de outubro), Apophenia (19 de outubro), Garfo (20 de outubro) e o quinteto do vibrafonista Paulo Santo (21 de outubro).Os bilhetes para os concertos no auditório municipal estão à venda na rede Ticketline e na bilheteira do Fórum Cultural do Seixal e as entradas para cada espetáculo têm um custo de 12 euros, com desconto de 25% para jovens até aos 25 anos, munícipes, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal.Em meados da década de 1990, a Câmara Municipal do Seixal decidiu apostar numa iniciativa que colocasse o concelho no roteiro cultural da Área Metropolitana de Lisboa, e que a médio prazo se pudesse tornar uma referência no país.Após contacto com o músico e produtor Paulo Gil, que morreu em maio de 2022, foi sugerida a produção de um festival de jazz.