Jorge Palma cancela concertos por motivos de saúde

O músico de 75 anos tinha previsto atuar este fim de semana na Póvoa de Varzim.

14 de novembro de 2025 às 11:05
Jorge Palma cancelou os concertos deste fim de semana
"Há notícias que não gostamos de dar e esta é uma destas. Jorge Palma foi internado de urgência. Os concertos de São Martinho 2025 vão ser reagendados." Esta informação foi fornecida por José Oliveira Pereira, presidente da Direção do Póvoa Andebol Clube, referindo-se aos dois concertos que estavam agendados para decorrerem no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim esta sexta-feira e amanhã.

"Daremos mais informações nos próximos dias. Agradeço a vossa compreensão. Estamos muito tristes mas são situações que podem acontecer. Ao Jorge Palma uma rápida e boa recuperação. A todos vós apelo à vossa compreensão. Desculpem. Um Abraço", completou.

O 'Notícias ao Minuto' refere, porém, que o cantor está em casa, que os concertos foram, de facto, cancelados por motivos de saúde, mas que Palma não que chegou a ser internado. 

Ainda não foram revelados mais pormenores sobre o estado clínico do cantor, de 75 anos. 

Tópicos Concerto Teatro Jorge Palma Póvoa Póvoa de Varzim São Martinho
