Duplos processam produtora por vídeo usado nos concertos de Elton John

Theo Morton e Douglas Robson pedem 230 mil euros à empresa que produziu o filme de onde saiu o excerto exibido na digressão "Farewell Yellow Brick Road".

Dois duplos britânicos avançaram com uma ação no High Court, em Londres, por utilização indevida de imagens suas nos concertos da digressão de despedida de Elton John. Theo Morton e Douglas Robson reclamam 200 mil libras – cerca de 230 mil euros – à MARV Bespoke Productions Limited, produtora do filme de ação Kingsman: The Golden Circle, alegando que 18 segundos de imagens foram usados no espetáculo Farewell Yellow Brick Road sem o seu consentimento e sem pagamento de direitos adicionais. Elton John não é réu no processo.

O excerto em causa foi retirado do filme de 2017, no qual Elton John fazia uma participação especial interpretando-se a si próprio. Na cena final, o músico surge vestido com um fato de penas, óculos e botas de plataforma, e derrota vários capangas. Morton e Robson participaram nessas cenas como duplos e dizem que parte desse material foi depois usado como imagem de fundo nos concertos da digressão mundial do cantor.

Segundo o jornal britânico Independent, os dois artistas pedem 100 mil libras cada um por alegada violação contratual e querem impedir que os excertos voltem a ser usados sem autorização. Morton trabalhou em produções como Guerra dos Tronos e Dunkirk; Robson tem créditos em filmes como The Batman e Guardiões da Galáxia. A ação é dirigida contra a MARV Bespoke Productions Limited, empresa ligada ao realizador Matthew Vaughn, responsável por Kingsman: The Golden Circle.

A argumentação dos duplos assenta nos contratos assinados em 2016 para a participação no filme. De acordo com os documentos citados pelo jornal britânico, os contratos previam uma percentagem de royalties do filme e remuneração por uma eventual “nova utilização” das imagens. O advogado Jonathan Moss KC defende que a exibição do excerto num espetáculo musical constitui precisamente esse novo uso, por ter retirado as imagens do contexto cinematográfico original.

A produtora rejeita as acusações. A defesa da MARV sustenta que os duplos já tinham cedido os direitos sobre as suas prestações no filme e que a empresa não autorizou, organizou ou lucrou com a utilização dos excertos na digressão. Segundo essa versão, os direitos do filme tinham sido transferidos para outra empresa e depois para a 20th Century Fox, que terá autorizado em agosto de 2018 a utilização de seis excertos, num total de 18 segundos, relacionados com o espetáculo de Elton John.

A defesa argumenta ainda que a utilização de um excerto de um filme num espetáculo ao vivo, ou na gravação desse espetáculo, não constitui uma forma nova e imprevisível de exploração das imagens. Já os representantes dos duplos defendem que o uso foi feito num contexto comercial diferente, sem aviso prévio, consentimento ou pagamento proporcional.

A ação foi objeto de uma audiência preliminar, em que a juíza Melissa Clarke identificou as questões principais a decidir: se a MARV autorizou a utilização dos clips, se tinha obrigação de pedir consentimento, se devia pagar uma participação aos artistas e se houve violação contratual.

O caso ganhou maior dimensão por estar ligado à digressão Farewell Yellow Brick Road, que decorreu entre 2018 e 2023 e teve 330 concertos. Segundo o The Times, foi, à época, a digressão mais lucrativa da história, com receitas superiores a 821,3 milhões de euros antes de ser ultrapassada pela Eras Tour, de Taylor Swift.

Os duplos alegam também que os excertos foram incluídos em transmissões ou disponibilizações posteriores do espetáculo, incluindo na BBC iPlayer e na Disney+. O Independent refere que os clips fizeram parte do material exibido no palco e que a utilização foi posteriormente integrada em versões transmitidas do concerto.

O processo deverá seguir para julgamento caso as partes não cheguem a um acordo extrajudicial. A decisão poderá clarificar até que ponto imagens filmadas para cinema podem ser reutilizadas em espetáculos ao vivo e em gravações desses espetáculos sem nova autorização ou remuneração dos intérpretes envolvidos.