Morreu David Crosby, músico icónico dos The Byrds e dos Crosby, Stills & Nash

Morreu o cantor-compositor David Crosby, fdundador das bandas the Byrds and Crosby, Stills & Nash (que mais tarde se chamou Crosby, Stills, Nash & Young). Tinha 81 anos e a morte foi anunciada pela mulher Jan Dance à revista Variety.



"É com grande tristeza que depois de uma doença prolongada, morreu o nosso amado David (Croz) Crosby. Ele estava rodeado pela mulher e alma gémea Jan e pelo filho Django. Embora não esteja aqui connosco, a sua humanidade e alma gentil vão conitnuar a guiar e a inspirar-nos", lê-se no comunicado.





David Crosby deixa ainda o filho James Raymond, e as duas filhas Erika and Donovan, de relações anteriores. Também é o pai biológico das filhas nascidas através de inseminação artificial do casal Julie Cypher e da cantora Melissa Etheridge, segundo revelou esta última, em 2000.Os Byrds eram compostos por Crosby ao lado de Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman e Michael Clarke e popularizaram o folk rock. O seu primeiro single foi uma cover de Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan, que chegou a número um nos EUA.Em 1968, lançou o primeiro álbum com os Crosby, Stills & Nash. Mais tarde, à banda juntou-se Neil Young. David Crosby chegou a ser preso em 1982 por estar na posse de uma arma e de um cachimbo usado para consumir cocaína, pelo que cumpriu cinco meses de prisão em 1986.Entrou duas vezes no Rock and Roll Hall of Fame e cinco álbuns com a sua participação chegaram à lista dos 500 Melhores Álbuns de Sempre da revista Rolling Stone.