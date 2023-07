Como a visita de um velho amigo: Kevin Morby com concertos em Lisboa e no Porto

As mais lidas GPS

O músico norte-americano, que nos últimos dez anos atuou uma dezena de vezes em Portugal, regressa esta 4.ª feira, 5, e 5.ª feira, 6, para apresentar o seu mais recente álbum, "This Is a Photograph".

Nascido em Lubbock, no estado do Texas, o cantor e músico Kevin Morby tem já sete álbuns de estúdio e de canções editados a solo

Nascido em Lubbock, no estado do Texas, o cantor e músico Kevin Morby tem já sete álbuns de estúdio e de canções editados a solo D. R. (Katie Crutchfield)

Há casos curiosos de afeição entre bandas e músicos com Portugal, a ponto de alguns artistas internacionais, de maior e menor escala, atuarem recorrentemente no País, parecendo quase figuras omnipresentes do circuito nacional da música ao vivo.