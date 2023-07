Entre o Torel e os autocarros da Carris: o videoclipe viral de K-pop feito em Lisboa

As sul-coreanas New Jeans estiveram em Lisboa a gravar o videoclipe da canção "Super Shy". O vídeo foi revelado esta sexta-feira, 7 de julho, e já superou os seis milhões de visualizações.

As cinco integrantes do grupo sul-coreano de K-pop New Jeans estiveram em Marvila, em Lisboa, a filmar um videoclipe. As imagens da passagem da banda pela capital propagaram-se no YouTube e nas redes sociais. O videoclipe acompanhava um tema chamado Super Shy, revelado esta sexta-feira, 7 de julho. Os fãs acreditam que o lançamento da nova canção pode significar um regresso aos discos.



então as New Jeans vieram mesmo a Portugal para gravar este videoclipe omg pic.twitter.com/do3vQFDDX7 — tiz? (@sunooletters) July 7, 2023

O grupo apresentou-se ao público em agosto de 2022, com o lançamento da canção Attention, inserida no primeiro EP (mini-álbum) das New Jeans.A música Super Shy foi revelada esta sexta-feira, acompanhada por um videoclipe cheio de cor, dança e animação, com cenários tão lisboetas como o Jardim do Torel, o Campo das Cebolas e os autocarros da Carris.Neste momento, a música já superou os seis milhões de visualizações no Youtube e os comentários multiplicam-se, com muitos fãs portugueses a mostrarem-se surpreendidos com a passagem das artistas por Portugal.