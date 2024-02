'Três Mulheres na Cidade': um retrato da opressão feminina, hoje

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

“É como se dentro de casa estivesse um animal.” Bastam nove palavras para Lara Moreno nos captar a atenção, e de repente estamos com Oliva no interior do seu apartamento em Madrid, uma mulher a enfrentar “um homem encolerizado não se sabe bem porquê”, a culpar-se (“qual foi o momento exato, que milímetro do lençol, que passo inoportuno em direção à cozinha, que gesto?”), enredados nas suas descrições e numa escrita ágil, ritmicamente ondulante: “Os gritos são como lanças que atravessam a casa”, “é a música oca do delírio, o troar vazio do poder, o teatro sórdido, sem corpo, sem palavra, sem luzes. A guerra para nada. Só para a ferida. Que ridícula é a ira quando não há nada verdadeiro para atirar ao outro.”