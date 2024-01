Da poesia ao romance, cinco livros para trocar aquele que recebeu no Natal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

É difícil acertar no gosto alheio. Se recebeu como presente um livro que não quer ler, temos 5 sugestões para a troca – entre contos, romances, poesia e thrillers, reedições e lançamentos recentes.

Poesia ou romances, thrillers leves - e difíceis de largar - ou prosas modernistas em que os géneros se misturam, livros há muito indisponíveis que regressam às livrarias em novas edições ou obras acabadas de publicar. Seja qual for o seu gosto literário, temos sugestões para si - em particular, se recebeu livros no último Natal que não quer particularmente ler e que está a pensar trocar.