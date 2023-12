'A Espera': de um grande trauma, fazer uma novela de esperança

Song Gwija foi separada do seu marido e filho mais velho quando seguiam numa caravana em direção a sul para fugirem dos combates. A viagem é árdua e pelo caminho são dados pequenos exemplos de como a sobrevivência é um instinto que se sobrepõe à humanidade em situações de perigo iminente, tema retratado de forma violenta por Charlotte Delbo em Awschwitz e Depois e igualmente por Gendry-Kim nesta obra.







Keum Suk Gendry-Kim



Song Gwija é mãe de uma artista que há vários anos lhe prometeu que a ajudaria a encontrar o seu filho e sente-se culpada por ter feito uma promessa vã, à qual tem dedicado pouco esforço. E é essa artista que recorda a vida da mãe, num paralelo com a vida de Keum Suk Gendry-Kim.



Numa tese de 2020 intitulada Inventar a vida: autobiografia e autoficção em banda desenhada, Gil Sousa defendia que "após um período de relativo desinteresse, a autoficção tem vindo a revelar a sua relevância na produção contemporânea de obras de escrita de vida" e a novela gráfica não foi alheia a essa tendência, destacando que se observava uma "presença desproporcional" do género autobiográfico "entre as obras mais aclamadas pelacrítica".



Ao contrário das memórias "puramente textuais", as novelas gráficas socorrem-se não apenas da palavra escrita (como o diálogo e a existência de um narrador) para complementar o texto. Gendry-Kim utiliza as pranchas para reforçar a força de cada uma das passagens, muitas vezes com representações abstratas e carregadas de simbolismo (destaque, por exemplo, para a imagem das botas vazias que são deixadas junto a uma árvore frondosa).







Keum Suk Gendry-Kim



Gil Sousa defende, na sua tese, que "acima de todos os mecanismos específicos utilizados pela narrativa gráfica, o papel ativo que o leitor cumpre na construção da leitura permite um maior envolvimento emocional com a narrativa". E em A Espera, o leitor é desafiado inúmeras vezes a fazer pausas na leitura do texto. Não é incomum que, após um episódio mais marcante, a autora coreana introduza um painel sem palavras, mas com um desenho mais forte, o que permite uma pausa para refletir sobre o que acabou de acontecer. Estes momentos contribuem para ajudar à construção de uma identidade da autora e do povo coreano (como personagem coletiva).



Graficamente, a obra de Gendry-Kim destaca-se pelas suas pinceladas grossas, com feições simplificadas e transparentes. Não há qualquer tipo de dúvida sobre os sentimentos de cada uma das personagens a cada um dos momentos (ao contrário do que acontece, por exemplo, em Sabrina).

A autora



Keum Suk Gendry-Kim começou a trabalhar em novelas gráficas depois de completar os estudos em Estrasburgo, França. Traduziu dezenas de novelas gráficas coreanas para francês antes de se aventurar a criar as suas próprias histórias. Estreou-se em 2012 com a obra Le chant de mon père (O canto do meu pai). Mais tarde dedicou-se a escrever sobre a história das escravas sexuais da guerra entre a península coreana e o Japão. Estas mulheres ficaram conhecidas como "mulheres de conforto" e abusadas sexualmente pelos soldados japoneses. Daí resultou o seu livro Les Mauvaises herbes, publicado em 2018 e que será editado pela Iguana em Portugla já em 2024.



É também responsável pela adaptação de Alexandra Kim, a Siberiana, de Jung Cheol-Hoon, para novela gráfica. Um livro sobre a "primeira revolucionária bolchevique coreana que sonhava com um mundo de igualdade", segundo o subtítulo. A Levoir editou esta obra em Portugal em outubro na Coleção Novela Gráfica VII.