Sábado – Pense por si

Livros

RTP dá um cantinho a Pedro Chagas Freitas para escrever um livro em direto

O autor português ocupa um novo espaço na Praça da Alegria, chamado “O Cantinho do Escritor”.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
Renata Lima Lobo 26 de janeiro de 2026 às 14:49
Pedro Chagas Freitas
Pedro Chagas Freitas RTP

É uma experiência inédita na televisão portuguesa. De segunda a sexta-feira, no programa Praça da Alegria, da RTP1, o escritor Pedro Chagas Freitas conta com a ajuda do público para escrever um novo livro. A rubrica, intitulada “O Cantinho do Escritor”,  permite acompanhar em tempo real a construção de uma obra literária. 

Citado pela RTP, o escritor diz que esta iniciativa “quebra aquela ideia quase sagrada em que o escritor está fechado no seu mosteiro a escrever”, além de “colocar a responsabilidade do lado de quem está a ler e não de quem está a escrever”. A única parte da obra que leva feita consigo é o prólogo do livro. As contribuições para a escrita podem ser feitas também através das redes sociais. 

Com mais de 40 livros publicados, Chagas Freitas venceu, em 2006, o Prémio Bolsa Jovens Criadores do Centro Nacional de Cultura. Ao longo da sua carreira, já vendeu mais de um milhão de cópias em todo o mundo e as suas últimas obras publicada foram O Hospital de Alfaces e A Amiga Cinzenta, ambas lançadas em 2025.

Artigos Relacionados
Tópicos Escritora escritor Livro Televisão Pedro Chagas Freitas Rádio e Televisão de Portugal Bolsa
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

RTP dá um cantinho a Pedro Chagas Freitas para escrever um livro em direto