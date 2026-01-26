RTP dá um cantinho a Pedro Chagas Freitas para escrever um livro em direto

É uma experiência inédita na televisão portuguesa. De segunda a sexta-feira, no programa Praça da Alegria, da RTP1, o escritor Pedro Chagas Freitas conta com a ajuda do público para escrever um novo livro. A rubrica, intitulada “O Cantinho do Escritor”, permite acompanhar em tempo real a construção de uma obra literária.

Citado pela RTP, o escritor diz que esta iniciativa “quebra aquela ideia quase sagrada em que o escritor está fechado no seu mosteiro a escrever”, além de “colocar a responsabilidade do lado de quem está a ler e não de quem está a escrever”. A única parte da obra que leva feita consigo é o prólogo do livro. As contribuições para a escrita podem ser feitas também através das redes sociais.

Com mais de 40 livros publicados, Chagas Freitas venceu, em 2006, o Prémio Bolsa Jovens Criadores do Centro Nacional de Cultura. Ao longo da sua carreira, já vendeu mais de um milhão de cópias em todo o mundo e as suas últimas obras publicada foram O Hospital de Alfaces e A Amiga Cinzenta, ambas lançadas em 2025.